Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Мюнхенская конференция, известная как «Давос для обороны»,‎ пройдет в Германии 17-19 февраля. О том, что российскую делегацию не пригласят на мероприятие сообщалось и в прошлом году. Сегодня информацию об этом подтвердил Reuters председатель оргкомитета Кристоф Хойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности объединяет мировую элиту в области обороны.

«Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право», — сказал Хойсген.

В этом году добавил Хойсген, было приглашено больше политиков и экспертов из развивающихся стран. Это было сделано, по словам председателя, чтобы на мероприятии не получилось, что между собой «говорят американцы и европейцы»‎.

Расписание мероприятий еще нет, как и списка почетных гостей. В прошлом году ими были президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.