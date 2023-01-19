В Госдуме предложили отдавать конфискованное имущество уехавших россиян сиротам

UPD:
Сенатор Андрей Клишас считает, что «покинуть страну — не преступление». И без поправок в УК реализовать предложение Анны Кузнецовой невозможно.
«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть Страну — не преступление», — написал он в Teleram.
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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова высказалась за передачу конфискованного имущества уехавших из России граждан детям-сиротам. Она считает, что так можно было бы решить проблему обеспеченности сирот жильем.
По информации ТАСС, в очереди не получение жиль сейчас 288 тыс. сирот, чтобы обеспечить их жильем, нужно около 600 млрд рублей. В пршлом году не эти цели выделили 38 млрд рублей, из которых только 10 млрд из федерального бюджета. Кузнецова считает, что в этом блоке «накапливается тревожность».
«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке», — цитирует Кузнецову агентство.
Вчера стало известно, что Госдума приступила к разработке закона о конфискации имущества уехавших из России граждан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это «законом негодяев». Сенатор Андрей Клишас поддержал Володина и говорил, что инициативу можно включить в число мер в уголовной статье о «дискредитации армии» и «фейках».
Что касается сирот, то в Иркутской области, например, обещали в прошлом году в первоочередном порядке обеспечивать жильем тех детей-сирот, которые прошли спецоперацию.