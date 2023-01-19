В Госдуме предложили отдавать конфискованное имущество уехавших россиян сиротам

UPD:

Сенатор Андрей Клишас считает, что «покинуть страну — не преступление»‎. И без поправок в УК реализовать предложение Анны Кузнецовой невозможно.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть Страну — не преступление»‎, — написал он в Teleram.

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова высказалась за передачу конфискованного имущества уехавших из России граждан детям-сиротам. Она считает, что так можно было бы решить проблему обеспеченности сирот жильем.

По информации ТАСС, в очереди не получение жиль сейчас 288 тыс. сирот, чтобы обеспечить их жильем, нужно около 600 млрд рублей. В пршлом году не эти цели выделили 38 млрд рублей, из которых только 10 млрд из федерального бюджета. Кузнецова считает, что в этом блоке «накапливается тревожность»‎.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке»‎, — цитирует Кузнецову агентство.

Вчера стало известно, что Госдума приступила к разработке закона о конфискации имущества уехавших из России граждан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это «законом негодяев»‎. Сенатор Андрей Клишас поддержал Володина и говорил, что инициативу можно включить в число мер в уголовной статье о «дискредитации армии»‎ и «фейках»‎.

Что касается сирот, то в Иркутской области, например, обещали в прошлом году в первоочередном порядке обеспечивать жильем тех детей-сирот, которые прошли спецоперацию.