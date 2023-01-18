Главные новости политики 18 января

На фронте

В Броварах Киевской области недалеко от детского сада разбился вертолет. Погибли 17 человек, среди которых четверо детей. Судьба одного ребенка неизвестна. Ранены 25 человек, в том числе 11 детей. В аварии погибло руководство МВД Украины, сам вертолет принадлежал ГСЧС. По версии СБУ, причинами катастрофы могли стать нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Начато расследование.

Разведка Британии сообщила, что украинские войска скорее всего вышли из Соледара к концу 16 января. Они могли установить новые оборонительные рубежи на западе от населенного пункта. Российские силы, вероятно, рассматривали Соледар как вспомогательную операцию по взятию Бахмута, где растет давление на один из логистических маршрутов ВСУ. В Бахмуте украинские военные продолжают обороняться на окраинах города.

Минобороны России сообщило, что в Донецкой области российские войска «освободили»‎ населенный пункт Соль. Их поддерживали «штурмовые добровольческие отряды»‎, артиллерия и другие силы, добавили в министерстве. Военкор Ярем заявил, что ЧВК «Вагнер»‎ взяла станцию Соль под контроль 16 января.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев высказались о переговорах. Лавров считает, что с Зеленским они невозможны, потому что он законодательно запретил проводить их с Путиным, а Запад достойных предложений не высказал. Медведев повторил слова президента о том, что все должны признать «новые регионы»‎ в составе России.

«Медиазона»‎* и ВВС совместно с волонтерами подтвердили, что на 17 января с российской стороны погибло 11 662 человека.

Мобилизованные из Ярославской области говорят, что за отступление с передовых позиций их хотят объявить дезертирами. Они оказались под огнем с одними автоматами, поддержки от командования не получили, но получили приказ отступать. Теперь командир отказывается от своих слов, говорит, что такого приказа не давал. Мобилизованные также пожаловались на то, что их обманули и вместо 3-4 линии, как обещал Путин, отправили на самые передовые участки фронта.

В России

Владимир Путин не стал объявлять новую волну мобилизации. Он сказал, что СВО — попытка прекратить войну на Донбассе. Дальше в общении с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда он повторил все тезисы о «вынужденной спецоперации»‎ и уничтожении русскоязычных людей. Перед его приездом на памятные мероприятия в честь 80-летия снятия блокады в музее блокадного Ленинграда ввели карантин, освободили для него и его свиты несколько кабинетов. Ветеранам завезли экспресс-тесты на коронавирус.

После памятных мероприятий, возложения цветов и общения с ветеранами Путин отправился на Обуховский завод. Здесь он сказал, что работникам ОПК могут утвердить отсрочку даже от срочной службы в армии.

Госдума разрабатывает закон о конфискации имущества уехавших россиян. Сроки разработки документа не называют, но такая инициатива от спикера Госдумы Вячеслава Володина прозвучала только на прошлой неделе. Над новые законом работает группа депутатов.

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин требует заблокировать YouTube. По его мнению, все видео можно перенести на российские площадки, а 40% контента на хостинге — вообще антироссийские. Он пригрозил «предателям»‎ в администрации президента, которые против блокировки видеохостинга, «кувалдой Вагнера»‎. При этом гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров, курирующий развитие RuTube, признал в беседе с РБК, что хостинг от Google во многом лучше российского аналога.

Сенатору Андрею Клишасу не понравилась идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете на госслужбу для не служивших россиян. Он посчитал, что такие ограничения существуют, но могут быть временными, и то только для тех, кто не проходил срочную службу по незаконным основаниям. Закрепление бессрочного запрета он назвал неконституционным, а инициативу Володина — нуждающейся в проработке.

Репрессии

К кампании по освобождению Алексея Навального* FreeNavalny присоединяется все больше людей, а баннер о политике появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Сегодня на суде оппозиционер сообщил, что ему так и не передали лекарства от адвоката. Суд, к слову, также был по поводу медицины: Навальный* пытается получить доступ к своей медкарте. Администрация колонии не рассказывает, чем и от чего лечат его больную спину.

Обращение к Путину в поддержку Навального* опубликовали сегодня депутаты. Подписи поставили больше 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Они требуют допустить врачей к политику и перестать отправлять его в ШИЗО.

Экономика

РБК сообщила, что в Крыму начал работать Сбербанк, все услуги и сервисы будут вводить до конца 2023 года. При этом в 2014 году «дочка»‎ российского Сбера ушла с аннексированного полуострова.

Bloomberg пишет, что российский бизнес сейчас находится в состоянии 90-х годов. Главной причиной такого сравнения стали обрывы цепочек поставок. Сейчас из-за санкций российские предприниматели «ищут творческие подходы»‎ к налаживанию работы.

Ожидаемо, но все же: в Россию пришло вдвое меньше брендов по сравнению с 2021 годом. Как пишет «Коммерсант»‎, отказались открывать магазины в России в том числе ритейлеры из Китая, Индии и Турции, которые ранее планировали зайти на российский рынок. Проблемы у бизнеса в первую очередь с логистикой, но влияют на планы и высокие риски ведения бизнеса в России.

В мире

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его речь начали с минуты молчания, зал приветствовал Зеленского стоя. Он снова просил помочь Украине, поскольку всё — поставки ПВО, мобилизация военных резервов — должно опережать атаки врага. Катастрофу вертолета в Броварах он назвал «результатом войны»‎: несчастных случаев, добавил он, больше нет.

«Мир не может больше ждать. Необходимо реагировать. Реагировать быстро, решительно. Россия экспортирует террор и распространяет по всему миру этот штамм, штамм войны… Мир преодолел нацизм, апартеид, пандемию, равнодушие к изменениям климата, финансовые кризисы. И кремлевский штамм <войны> мир тоже преодолеет… Россия уже выбрала себе место — среди террористов. И сегодня это уже не зависит от руководства. Я считаю, что руководство страны уже не влияет на развитие РФ, ее истории, культуры»‎, — приводит его слова DW**.

Болгария тайно обеспечила до трети потребности ВСУ в боеприпасах. Поставки шли весной 2022 года и оформлялись через компании стран НАТО. Оплачивали партии США и Великобритания. Болгария также была инициатором отключения российских банков от SWIFT и заморозки российских активов ЦБ.

В Иране из-за вертолета помощника президента России Игоря Левитина задержали футбольный матч. Как передает РБК, он приземлился внезапно на поле в городе Астара, который находится недалеко от Азербайджана. В Астаре Левитин должен был участвовать в открытии железной дороги Решт—Астара, которая станет частью транспортного коридора «Север—Юг».

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.