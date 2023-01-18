«Никакой 3-4 линии, как говорил президент, не было»‎: мобилизованных из Ярославской хотят обвинить в дезертирстве

Ярославское издание «Про город» опубликовало видео, в котором мобилизованные просят разобраться в ситуации. Они утверждают, что им с самого военкомата врали, и вместо обещанной 3-4 линии терробороны они попали на самые передние участки фронта. Теперь за отход с позиций их хотят признать дезертирами.
В обращении мобилизованные также говорят о том, что отступить приказало командование.
«Нас обстреливали, командование не прикрывало никак, не отправляло поддержку, а у нас только автоматы, а остальное вооружение было повреждено», — рассказали военные.
Командир роты, по их словам, дал приказ оставить позиции. Но по возвращении мобилизованных он отказался от своих слов и говорит, что приказа отступать не давал. Теперь их собираются обвинить в дезертирстве.
«С самого начала, с военкомата в Ярославской области, нам говорили, что мы будем в терробороне. Но мы ходили на штурмы на самых передних краях фронта. И никакой 3-4 линии, как было сказано президентом, не было» — добавили резервисты.
Матери и жены просят вывезти их с передовой. Мобилизовали их родных 28 сентября, с тех пор семьи собирают деньги на обмундирование и оснащение. Они готовят обращение к главе СК Александру Бастрыкину, военному прокурору Валерию Петрову и губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.