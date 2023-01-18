Депутаты поддержали Алексея Навального* и направили обращение Путину

Бывший московский депутат Сергей Цукасов опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, в Генпрокуратуру и к Совету по правам человека по поводу Алексея Навального*. Они требуют перестать отправлять политика в ШИЗО и оказать ему медпомощь. Под обращением подписалось больше 60 депутатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

«Оставляя за рамками сомнительность обвинений и неоправданную строгость наказания для человека, не совершившего преступлений насильственного характера, мы не можем игнорировать противозаконное применение мер дисциплинарного взыскания в отношении Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-6 во Владимирской области. Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно — целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни»‎, — сказано в обращении.

Депутаты подчеркнули, что представляют интересы своих избирателей, которые поддерживали борьбу Навального* с коррупцией и политическую позицию, осуждающую нынешний курс страны. Сами жители лишены права высказывать свою позицию из-за высоких рисков административного и уголовного преследования, добавили в послании.

Они требуют немедленно прекратить водворение Алексея Навального* в ШИЗО, перестать выносить ему дисциплинарные взыскания, оказывать ему медпомощь и допускать к нему гражданских врачей.

Вчера, в двухлетнюю годовщину возвращения политика в Россию после лечения в Германии, его сторонники запустили глобальную кампанию по его освобождению Free Navalny. К ней присоединились политики и общественные деятели по всему миру. В поддержку политика выступали также врачи и адвокаты.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».