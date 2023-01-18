Путин: «спецоперация»‎ — это попытка прекратить войну на Донбассе

Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда рассказал о целях «спецоперации»‎. Он считает, что СВО — это попытка прекратить войну на Донбассе. Новую волну мобилизации он, вопреки ожиданиям на Западе и в среде военных блогеров, объявлять не стал. Но пообещал отсрочку даже от срочной службы для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну [на Донбассе]. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают»‎, — сказал он.

Дальше в своем выступлении он добавил, что «это наши исторические территории»‎, где после развала СССР начали «истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой»‎. Он в очередной раз повторил пропагандистские штампы о том, что Россия пыталась договориться, «мы долго терпели»‎, «нас обманывали»‎, но мирно урегулировать ситуацию «было невозможно»‎. СВО, естественно, он назвал вынужденной.

Аналитики Института изучения войны (ISW) не раз отмечали, что Путин не откажется от своих максималистских целей в Украине. В прогнозе о подготовке российского наступления весной эксперты отмечали, что Путин все так же хочет поменять власть в Украине и захватить как можно больше территорий: не только Донбасс, но и удержать части Херсонской и Запорожской областей. Предполагали в ISW, что Путин сегодня объявит новую волну мобилизации. Но он этого не сделал, пишет ВВС.

При этом во время сегодняшнего посещения Обуховского завода он сказал, что для сотрудников ОПК власти думают ввести отсрочку от армии, в том числе от срочной службы, передает «Коммерсант»‎. В Кремле продолжают отрицать подготовку к новой волне призыва.