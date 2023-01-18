Российские чиновники снова высказались о переговорах: сегодня — Лавров и Медведев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Он сказал, что переговоров с Зеленским Россия проводить не будет, а от Запада пока не поступало серьезных предложений. Но «война все равно кончится»‎, обнадежил министр. Замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев повторил слова Путина и сказал, что в первую очередь для переговоров нужно признать «присоединенные к России»‎ украинские регионы.

Как передает слова Лаврова «Коммерсант»‎, Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но их не поступало.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — добавил министр.

Медведев традиционно высказался в своем Telegram. Он повторил слова Владимира Путина при разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале января. В первую очередь, по его мнению, Киев должен признать «новые российские регионы»‎, или «как минимум молчаливо принять»‎. Он аргументировал это содержащимся в Уставе ООН правом на самоопределение наций. Также для переговоров нужно выработать специальные международные нормы, как было при создании ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что рассуждения Москвы о «новых территориальных реалиях»‎ неприемлемы и вредны. Он считает такую позицию контрпродуктивной для налаживания переговорного процесса, пишет ВВС.

Лавров под конец пресс-конференции поделился тем, что «война закончится»‎. Но как жить дальше — он не знает.

«Когда-то эта война закончится. Мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа»‎, — откровенничал Лавров.