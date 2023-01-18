Навальный* не может получить лекарства от адвоката уже две недели

Алексей Навальный* на суде рассказал, что ему так и не передали лекарства от адвоката.

Сегодня состоялось рассмотрение иска о том, что ему не дают сведения из его медкарты: у него болела спина, ему назначили уколы. Но ни фамилии врача, ни названия препарата, ни диагноза Навальный* добиться от колонии не может. Медкарту ему выдали в виде совершенно нечитаемых сканов.

«Вокруг медицинских проблем постоянно какая-то эпопея. Адвокат до сих пор не может мне передать лекарства, приезжал ОНК, их лекарства мне тоже не передали»‎, — сказал политик на суде.

Следующее заседание отложили на 9 февраля. Суд решил истребовать оригинал медкарты в колонии.

О том, что Алексей Навальный* заболел, стало известно 9 января, а в письме жене он написал об этом 2 января. С тех пор у него фиксировали повышенную температуру, давление, кашель. На прошлой неделе он ходатайствовал о переносе нескольких судов из-за плохого самочувствия.

Помимо прочего, Навального* в 10-й раз перед новым годом отправили в ШИЗО. Медики и адвокаты обратились к Владимиру Путину с открытым письмом. Они требуют прекратить отправлять оппозиционера в ШИЗО, создавать для него пыточные условия и предоставить ему квалифицированную медпомощь.

Вчера команда политика запустила кампанию FreeNavalny. Сторонники будут рассказывать о его деле, обвинениях, о том, в каких условиях он находится, и добиваться освобождения Алексея Навального*.

*Алексея Навального Минюст России считает «экстремистом и террористом»‎.