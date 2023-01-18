В Новосибирской области похоронили еще одного заключенного из ЧВК «Вагнер»‎

«Тайга.Инфо»‎* рассказала о похоронах в Новосибирской области еще одного наемника из ЧВК «Вагнер»‎ — уроженца Новопичугово 33-летнего Александра Смердова. Его завербовали из колонии, где он отбывал срок за заказное убийство семьи. Журналисты Vn.ru утверждают, что он хотел «послужить стране» и погасить судимость.

О гибели Смердова сообщила администрация Ордынского района.

По словам представителя сельсовета, Смердов был тихим и скромным парнем. На его похороны пришло все село: в комментариях к посту администрации его называют героем. При этом срочную службу он прошел в Москве, где потом и остался.

Смердов получил срок в 2017 году. Суд признал его виновным в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст 222 УК). Он входил в так называемую «подмосковную банду киллеров»‎: вместе с ним судили еще 10 подельников, которые занимались кражами, грабежами, разбоем и убийствами с 2012 года.

Смердов совершил покушение на женщину и ее отца. Заказчик — бывший сотрудник ППС Артем Мамотько — хотел получить ее квартиру. Сам Мамотько также пробовал их убить, но у него не получилось. Смердов взял за убийство 300 тыс. рублей и расстрелял из пистолета «ТТ»‎ бывшую жену и тестя экс-полицейского на стоянке в Балашихе.

Во время следствия Смердов подписал чистосердечное признание и давал показания на подельников. Суд назначил ему 22 года заключения: 12 лет в тюрьме и 10 лет в колонии строгого режима.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.