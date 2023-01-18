Госдума готовит проект закона о конфискации имущества уехавших россиян

РИА «Новости» сообщило, что в Госдуме группа депутатов работает над разработкой закона о конфискации имущества уехавших россиян. Комитетам такого поручения не давали. Сроки подготовки документа в агентстве не назвали.

О том, что стоило бы конфисковать имущество уехавших россиян, высказались на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин и сенатор Андрей Клишас. По мнению Клишаса, включить такую меру можно в статью о «дискредитации армии»‎.

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что конфисковать имущество можно, но обязательно нужно по закону. По его словам, СПЧ подготовит свои предложения на эту инициативу, чтобы «не нарушались конституционные права» граждан России.