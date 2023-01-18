Суд отказался смягчить меру пресечения для адвоката Дмитрия Талантова

Главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова суд оставил в СИЗО: ходатайство о смягчении меры пресечения отклонили. По информации «Первого отдела»‎, ему вменили три эпизода о «распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти»‎ (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК), и два — о «возбуждении ненависти или вражды с использованием служебного положения»‎ (п.«б»‎ ч.2 ст.282 УК).

Бывшему защитнику осужденного за «госизмену»‎ журналиста Ивана Сафронов грозит 15 лет колонии. Поводом для преследования Талантова стали его антивоенные посты в соцсетях.

Как рассказал его адвокат Павел Биянов, на сегодняшнем заседании огласили обвинение, сторона защиты высказала свое отношение к нему. На следующем слушании будут вызваны свидетели.

В СИЗО в Удмуртии Талантов содержится в одиночной камере, но условия здесь ему нравится больше, чем в московских СИЗО. Как рассказывал Илья Яшин*, он встретил адвоката на этапе в поезде, когда его перевозили в Удмуртию.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.