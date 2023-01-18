Die Welt: Болгария тайно обеспечила треть потребности в боеприпасах ВСУ

«Коммерсант»‎ со ссылкой на Die Welt рассказал, что весной 2022 года Болгария тайно поставляла боеприпасы в Украину. Это позволило обеспечить до трети потребности ВСУ в боеприпасах. В том же расследовании сказано, что отключение российских банков от SWIFT и заморозка активов ЦБ также были проведены ЕС по инициативе Софии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был в Болгарии в апреле. Он сказал журналистам, что Украина знала, что на болгарских складах много необходимых боеприпасов. Их передавали фирмы-посредники, а контракты заключали с другими компаниями из стран НАТО. Оплачивали партии США и Великобритания. Сами поставки проводили воздушным транспортом через Польшу, сухопутным маршрутом через Румынию и Венгрию.

По оценкам бывшего премьер-министра страны Кирила Петкова, таким образом Болгария могла обеспечить до трети потребности в боеприпасах ВСУ. Позже помимо поставки боеприпасов Украина и Болгария заключили соглашение о ремонте военной техники.

По поводу санкций журналисты Die Welt пишут, что Петков был в Брюсселе 25 февраля 2022 года на неформальном заседании Евросовета. Именно тогда он предложил отключить российские банки от SWIFT и заморозить европейские активы ЦБ.