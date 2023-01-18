Московского мундепа Жанну Горбачеву задержали во время подачи заявления на сотрудника полиции

«ОВД-Инфо»*‎ сообщил, что в Москве задержали муниципального депутата по Северному Тушино Жанну Горбачеву, когда она вместе с мужем Евгением Березой пришла подавать заявление на сотрудника полиции. Очевидцы рассказали, что утром ее увезли в суд на инвалидной коляске. Что вменяют Горбачевой — неизвестно.

Депутат и ее муж планировали подать заявление на бездействие сотрудника полиции в УВД по Северо-Западному административному округу. Силовики вызвали наряд. Горбачеву и Березу увезли в ОВД «Щукино»‎. Здесь они провели всю ночь, несмотря на то, что у них дома пожилая родственница, которой нужен уход, и двое несовершеннолетних детей.

Утром стало известно, что Жанну Горбачеву на инвалидной коляске увезли в Хорошевский районный суд. Что ей вменили и составили ли протокол на ее мужа — неизвестно.

Рядом с ОВД собрались люди, но никого не пускают на территорию. Ночью в полицию вызывали скорую: у Горбачевой инвалидность. В каком она состоянии — также неизвестно.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.