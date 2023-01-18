Илья Яшин*: Путин лихорадочно ищет выход

На канале Ильи Яшина* опубликовано новое видео. В нем он рассуждает о том, что Владимир Путин лихорадочно ищет выход: президент не учел, как начал подталкивать региональные элиты к сепаратизму и подогрел раскол элит.

По мнению Яшина*, солдаты не хотят продолжать бои, на фронте армии ушла в оборону и в целом у Кремл ничего не получается в Украине. Все это создает большие риски для России.

«Путин лихорадочно ищет выход: он дробит силовые структуры, меняет местами начальников, вооружает орды наёмников, вербует зеков… Путин сам, кажется, не заметил, как лишил государство монополии на насилие и заложил основу регионального сепаратизма. Генералы, национальные элиты и ЧВКшники уже сейчас готовы рвать друг друга на части. А что будет дальше?»‎ — рассуждает оппозиционер.

Сейчас оппозиционер находится в СИЗО в Ижевске, но скоро его должны перевести в другое СИЗО. Таким образом, считает политик, начальство колонии пытается ухудшить его положение. В прошлом году его осудили на 8,5 лет колонии за распространение «фейков про армию»‎, обжалование приговора еще не состоялось.

*Ильи Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.