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«Сирена»‎ рассказала, как готовились к приезду Путина в музее блокады Ленинграда

18.01.2023

Путин участвовал в памятных мероприятиях в память о блокаде
Источник «Сирены»‎ в музее блокады Ленинграда рассказал, как готовились к приезду Владимира Путина. Еще на прошлой неделе нескольких сотрудников, в том числе уборщицу, отправили на карантин и заставили сдать тесты на коронавирус. Но подготовка шла и в самом музее. 

К приезду президента освободили несколько кабинетов: для него и его свиты, в том числе медиков. Привезли даже шторы, кресла и путинский стол. На входе установили рамку, а здание обошли с собаками в поисках взрывчатки. Для ветеранов, с которыми будет встречаться Путин, также привезли тесты на коронавирус.

Помимо визита в музей Путин участвовал в памятных мероприятиях. Как сообщила пресс-служба Кремля он посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок», возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина»‎ на Пискаревском кладбище.

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