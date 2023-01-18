«Сирена»‎ рассказала, как готовились к приезду Путина в музее блокады Ленинграда

К приезду президента освободили несколько кабинетов: для него и его свиты, в том числе медиков. Привезли даже шторы, кресла и путинский стол. На входе установили рамку, а здание обошли с собаками в поисках взрывчатки. Для ветеранов, с которыми будет встречаться Путин, также привезли тесты на коронавирус.Помимо визита в музей Путин участвовал в памятных мероприятиях. Как сообщила пресс-служба Кремля он посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок», возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.