«Сирена»‎ рассказала, как готовились к приезду Путина в музее блокады Ленинграда

Источник «Сирены»‎ в музее блокады Ленинграда рассказал , как готовились к приезду Владимира Путина. Еще на прошлой неделе нескольких сотрудников, в том числе уборщицу, отправили на карантин и заставили сдать тесты на коронавирус. Но подготовка шла и в самом музее.

К приезду президента освободили несколько кабинетов: для него и его свиты, в том числе медиков. Привезли даже шторы, кресла и путинский стол. На входе установили рамку, а здание обошли с собаками в поисках взрывчатки. Для ветеранов, с которыми будет встречаться Путин, также привезли тесты на коронавирус.