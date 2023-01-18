«Коммерсант»‎: в Россию в 2022 году пришло вдвое меньше иностранных брендов, чем годом ранее

«Коммерсант»‎ рассказал, что по итогам 2022 года в Россию пришло вдвое меньше иностранных ритейлеров, чем годом ранее. Из-за ухудшения инвестиционного климата пока не открыли магазины в России большинство компаний сегмента из Индии, Китая и Турции, даже те, кто планировал это сделать.

Nikoliers подсчитали, что всего в 2022 году в стране начали работать 9 иностранных брендов против 19 марок в 2021 году. NF Group пишет, что в России открылись 11 новых брендов, а в CORE.XP говорят о 10 новых кампаниях против 16.

При этом после начала боев в Украине российский рынок потерял больше брендов. Помимо выхода сотен компаний с российского рынка, 23 ритейлеры заявили об окончательном уходе из России, а еще 27 компаний приостановили работу. Продали российские подразделения 22 иностранных ритейлера, которые владеют 31 брендом.

Такой спад был ожидаемым, отметили журналисты. Среди проблем отмечают трудности с логистикой. Кроме того, рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, инвесторы не хотят вкладывать в российскую экономику из-за высоких рисков. Эксперты добавили, что большинство россиян пока не заметили сокращение обеспеченности товарным разнообразием, но оно есть.