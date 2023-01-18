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#Новости

«Новую газету»‎ оштрафовали на 500 тыс. рублей

18.01.2023

На газету составили протокол о «дискредитации армии»‎

ТАСС сообщил, что «Новую газету»‎ оштрафовали за «дискредитацию армии»‎ на 500 тыс. рублей. Дело рассмотрел Басманный суд Москвы. 

В «Новой» рассказывали, что поводом к протоколу стал текст о священнослужителе, который выступает против боев в Украине. 

ТАСС сегодня пишет о том, что «дискредитацией армии»‎ оказался текст Татьяны Брянской «Каков поп!»‎, опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета»‎. Здесь говорится о священнике Андрее Ткачеве, который служил в Украинской православной церкви. После 2014 года он переехал в Россию и стал одним из рупоров пропаганды. 



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