«Новую газету»‎ оштрафовали на 500 тыс. рублей

ТАСС сообщил, что «Новую газету» оштрафовали за «дискредитацию армии» на 500 тыс. рублей. Дело рассмотрел Басманный суд Москвы.
В «Новой» рассказывали, что поводом к протоколу стал текст о священнослужителе, который выступает против боев в Украине.
ТАСС сегодня пишет о том, что «дискредитацией армии» оказался текст Татьяны Брянской «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». Здесь говорится о священнике Андрее Ткачеве, который служил в Украинской православной церкви. После 2014 года он переехал в Россию и стал одним из рупоров пропаганды.