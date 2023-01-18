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#Новости

В Нью-Йорке появился баннер в поддержку Навального*

18.01.2023

Вчера сторонники политика запустили кампанию по его освобождению #FreeNavalny

Команда Навального* сообщила, что в Нью-Йорке на Таймс-сквер появился баннер в поддержку политика.


Вчера было два года с дня, когда Алексей Навальный* вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Его сразу задержали, и все это время он находится в заключении.

Против политика возбуждено 9 политических дел, по которым в сумме можно назначить наказание в 35 лет колонии.
Сейчас он в ИК-6 и уже в 10-й раз в ШИЗО. Здесь он заболел, его здоровье ухудшилось. Администрация не принимает лекарства, которые принесли адвокаты. За политика вступились адвокаты и врачи: они требуют прекратить пытки и предоставить политику доступ к медицинской помощи. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 


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