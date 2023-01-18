В Нью-Йорке появился баннер в поддержку Навального*

Команда Навального* сообщила, что в Нью-Йорке на Таймс-сквер появился баннер в поддержку политика.





Вчера было два года с дня, когда Алексей Навальный* вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Его сразу задержали, и все это время он находится в заключении.

Против политика возбуждено 9 политических дел, по которым в сумме можно назначить наказание в 35 лет колонии.

Сейчас он в ИК-6 и уже в 10-й раз в ШИЗО. Здесь он заболел, его здоровье ухудшилось. Администрация не принимает лекарства, которые принесли адвокаты. За политика вступились адвокаты и врачи: они требуют прекратить пытки и предоставить политику доступ к медицинской помощи.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.