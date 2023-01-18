Журналисты подтвердили имена 11 662 погибших в Украине россиян

«Медиазона»‎* и ВВС совместно с волонтерами продолжают искать имена российских военных, погибших в Украине. По данным на 17 января с российской стороны погибло 11 662 человека.

Исследователи отмечают, что потери могут быть выше: часть имен находят на кладбищах крупных городов, о них не сообщается в официальных каналах или в соцсетях. Среди погибших 1,6 тыс. офицеров, 644 мобилизованных и около 300 завербованных в ЧВК «Вагнер»‎ заключенных.

«Медиазона»‎* отмечает, что за последние 16 дней в сводку добавилось рекордное количество имен: 942 человека. В это число вошли и погибшие мобилизованные в Макеевке — удалось найти 49 имен, а Минобороны не стало публиковать поименный список из 89 погибших. Журналисты также отмечают, что 24 октября погибло более трех десятков мобилизованных, а значит обстрел в Макеевке был не единственным подобным случаем.

Волонтеры также посетили кладбище в Краснодарском крае, где похоронены наемники ЧВК «Вагнер»‎. Отсюда рост погибших в этом регионе.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.