Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 годам колонии

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему мэру приморской столицы Олегу Гуменюку. Суд назначил ему 16,5 лет колонии и 150 млн рублей штрафа за взятки, пишет «Интерфакс»‎. Гособвинение просило 17 лет тюрьмы.

Его признали виновным в покровительстве компании, оказывающей ритуальные услуги. Как признал суд, бывший мэр помогал также одной строительной организации своего знакомого получать господряды. Всего он получил около 38 млн рублей взяток.

Гуменюк после оглашения сказал, что будет обжаловать приговор. В своем последнем слове он говорил, что следствие так и не собрало доказательства против него. Вину он не признал, а показания предпринимателя Сергея Сироткина, на которых строится дело, он назвал клеветой.

Сироткина, уточнил «Коммерсант»‎, тот же суд приговорил в ноябре 2022 года к четырем годам колонии за посредничество во взятках. Он также должен будет заплатить штраф в 62,5 млн рублей — вдвое меньше он, по версии следствия, передал Гуменюку с конца 2018 года по февраль 2021 года.

Гуменюк ушел с должности в октябре 2021 года, после того как полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал его за плохую работу. Через несколько месяцев Гуменюка задержали.

Предшественник Гуменюка Игорь Пушкарев также был осужден, но за злоупотребление полномочиями. Суд назначил ему срок в 15 лет. Пушкарев заявлет, что невиновен, и дело против него политическое.

Фото: ИА PrimaMedia.