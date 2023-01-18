В Москве полиция задержала четырех человек у памятника Лесе Украинке

«ОВД-Инфо»‎* сообщил, что в Москве у памятника Лесе Украинке задержали четырех человек. Один мужчина провел ночь в отделе полиции — ему вменяют мелкое хулиганство. У памятника украинской поэтессе жители возложили цветы в память о погибших в Днепре. По данным SOTA, цветы ночью убрали, на месте дежурят силовики.

Среди задержанных двое возлагали цветы, а двое просто были рядом. Одна из женщин пришла к памятнику с собакой — животное полицейские оставили на улице, позже собаку забрали соседи.

По данным очевидцев, полицейских вызвали активисты движения SERB. Они приехали к мемориалу раньше полиции.

Адвокат от «ОВД-Инфо»‎* Анастасия Костянова выезжала на помощь задержанным. Около полутора часов ее продержали на проходной, а в отделение так и не пустили. Составлены ли протоколы на других троих задержанных — неизвестно.

Вчера спасатели ГСЧС Украины сообщили, что закончили спасательную операцию на месте разрушенного подъезда в Днепре. Погибли 45 человек, среди которых шестеро детей. С ранениями в больницах более 70 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.