Главные новости политики 17 января

На фронте

ООН сообщила, что в Украине погиб 7031 мирный житель. Еще 11327 ранены. Среди погибших 433 ребенка, а среди раненых — 872. Реальные цифры могут быть больше. Из районов, где продолжаются боевые действия, информация задерживается. Это относится к Мариуполю, Лисичанску, Попасной, Северодонецку, Изюму.

В разрушенном российской ракетой доме в Днепре погибли 45 человек, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Среди погибших шестеро детей.

После высказывания о том, что дом могла разрушить ракета из украинской системы ПВО, советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Ее приняли. Версию о работе украинской ПВО активно использовала российская пропаганда и повторял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в зоне СВО и проинспектировал группу «Восток»‎.

Здесь же он провел совещание о реформировании армии к 2026 году:

Численность войск увеличат до 1,5 млн человек (как одобрил в прошлом году Владимир Путин), особое внимание уделят контрактникам.

Увеличение численности ВС РФ должно быть комплексным: вместе со строительством инфраструктуры, гособоронзаказом и закупкой техники.

Задача военнослужащих будет в том числе в «защите новых регионов России».‎

В стране создадут Московский и Ленинградский военные округа и группировки войск в «новых регионах».‎

Армейский корпус сформируют в Карелии, добавив три мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.

Будут усилены ВМФ, воздушно-космические силы и ракетные войска стратегического назначения.

В России

Региональные власти запретили чиновникам отдыхать за границей. В парламентах посчитали, что «в сложное для страны время»‎ нельзя отдыхать на люксовых курортах да еще и выкладывать провокационные фото в соцсети. В Ульяновской области даже опубликовали соответствующее распоряжение. Но пока везде это только «настоятельные рекомендации»‎: полностью запретить заграничный отдых региональные власти не могут — недостаточно полномочий. Разговоры о подобных запретах начались после новогодних скандалов с двумя депутатами, которые отдыхали за границей.

Администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать. Но уточнила, что продолжается «донабор»‎. Песков в очередной раз призвал не верить слухам, а доверять только заявлениям президента. Но партия «Новые люди»‎ внесла в Госдуму закон об отсрочках от мобилизации для предпринимателей, глав фермерских хозяйств и некоторых акционеров ООО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже раскритиковал инициативу и добавил, что все просят «отсрочек и бронь»‎, но тогда некому будет родину защищать.

МИД России ввел новые санкции в ответ на девятый пакет ЕС. Под российские ограничения попали руководители силовых ведомств стран-членов ЕС, которые готовят украинских военных. В списке также компании, которые поставляют Украине оружие и военную технику, а также несколько человек, которые используют «антироссийскую риторику»‎.

Репрессии

Команда Алексея Навального* к двухлетию его возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления, запустила кампанию FreeNavalny . Они планируют добиваться освобождения политика и рассказывать о его позиции, условиях, в которых содержат оппозиционера. К движению уже присоединились бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, канцлер Германии Олаф Шольц, российские поэты, музыканты, журналисты и ведущие мировые издания: CNN, The Washington Post, BBC и другие.

Историку Юрию Дмитриеву оставили без изменений приговор — 15 лет колонии и поражение в правах на срок 1,5 года.

Следственный комитет по доносу проверит пост 2021 года председателя «Мемориала»‎* Яна Рачинского. Доносчик посчитал, что правозащитник «реабилитирует нацизм»‎. В своем посте Рачинский говорил о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит и на Гитлере, и на Сталине.

Экономика

Владимир Путин подписал указ, который разрешит крупным российским компаниям принимать корпоративные решения без учета мнения иностранных акционеров. Теперь для достижения кворума, принятия кадровых решений, управленческих и прочих не нужно будет спрашивать инвесторов из «недружественных»‎ стран. Правда, есть серьезные ограничения: организации должны иметь попавших под санкции россиян в бенефициарах или совладельцах, доля иностранцев в уставном капитале не должна превышать 50%, а выручка за год должна превышать 100 млрд рублей. Всего в России попадают под эти требования полтора десятка компаний.

«Коммерсант»‎ выяснил, что в России за 2022 год совершено около 50% сделок со вторичной недвижимостью по доверенности. В 2021 году таких сделок по продаже было всего 20%. Аналитики считают, что реальное число продаж по доверенности могло быть больше: некоторые, уехав из России, оставляли дарственные на родственников. И сделки могут совершать уже с новыми собственниками.

В мире

Президент Сербии Александр Вучич потребовал, чтобы ЧВК «Вагнер»‎ прекратила вербовать граждан страны в свои ряды. Он осудил объявления на российских ресурсах о наборе «добровольцев»‎ в ЧВК, которые распространяют на сербском языке. Министр обороны напомнил гражданам, что за участие в конфликтах за пределами страны в Сербии введена уголовная ответственность: «добровольцы»‎, участвовавшие вместе с пророссийскими силами в боях в Украине в 2014-2015 году, были осуждены.

При этом в Запорожской области пророссийский «глава»‎ региона Евгений Балицкий рассказал о подготовке добровольцев из Сербии. Они якобы проходят боевое слаживание и уже занимаются охраной Мелитополя и других населенных пунктов области. О том, что в ЧВК есть граждане Европы, говорил и создатель ЧВК Евгений Пригожин.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев порадовался, что «ни российского, ни китайского бизнеса»‎ нет на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда (президент Польши Анджей Дуда. — NT) заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса. Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизить долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной»‎, — написал Медведев в своем Telegram.

Между тем, пишет DW*, в Давосе на открытии форума председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала непрекращающуюся поддержку Украины, десятый пакет санкций против России, который закроет лазейки для обхода предыдущих ограничений. Российская экономика, по прогнозам Ляйен, на десятилетия погрузится в рецессию.

Еврокомиссия также перечислила сегодня Киеву первый транш помощи в 3 млрд евро из запланированных 18 млрд евро.

Казахстан ужесточил правила пребывания в стране. Теперь без визы россиянам можно будет находиться в стране до 90 дней в течение полугода. По разным оценкам в Казахстан переехали до 1,6 млн россиян.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

*DW и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎, «Мемориал»‎ ликвидирован по решению суда.