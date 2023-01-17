СК проверит Яна Рачинского по статье о «реабилитации нацизма»‎

Baza сообщила, что председателя общества «Мемориал»* Яна Рачинского следственный комитет проверит по статье о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК РФ). Силовики получили донос: неизвестному не понравился пост правозащитника от 2021 года.
В своем посте Рачинский рассуждал о том, что за начало Второй мировой войны ответственность лежит как на Гитлере, так и на Сталине.
В декабре 2022 года Рачинский получил Нобелевскую премию мира, которую в 2022 году разделили между «Мемориалом»*, Центром гражданских свобод из Украины и Алесем Беляцким из белорусского правозащитного центра «Вясна». В своей речи председатель «Мемориала»* говорил о том, что «у российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия».
Проверку о «реабилитации нацизма» ведут с прошлого года и в отношении «Мемориала»*. В феврале 2022 года «Ветераны России» пожаловались на «фальсификацию фактов преступлений нацистов». По их мнению, в списках репрессированных, составленных «Мемориалом»*, есть те, кто сотрудничал с нацистами. Рачинский назвал это «ложным доносом» в интервью DW*, организация отвергала все обвинения.
*DW и «Мемориал» Минюст России считает «иностранными агентами», «Мемориал» ликвидирован по решению суда.