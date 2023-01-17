СК проверит Яна Рачинского по статье о «реабилитации нацизма»‎

Baza сообщила, что председателя общества «Мемориал»* Яна Рачинского следственный комитет проверит по статье о «реабилитации нацизма»‎ (ст. 354.1 УК РФ). Силовики получили донос: неизвестному не понравился пост правозащитника от 2021 года.

В своем посте Рачинский рассуждал о том, что за начало Второй мировой войны ответственность лежит как на Гитлере, так и на Сталине.

В декабре 2022 года Рачинский получил Нобелевскую премию мира, которую в 2022 году разделили между «Мемориалом»‎*, Центром гражданских свобод из Украины и Алесем Беляцким из белорусского правозащитного центра «Вясна»‎. В своей речи председатель «Мемориала»‎* говорил о том, что «у российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия»‎.

Проверку о «реабилитации нацизма»‎ ведут с прошлого года и в отношении «Мемориала»‎*. В феврале 2022 года «Ветераны России»‎ пожаловались на «фальсификацию фактов преступлений нацистов»‎. По их мнению, в списках репрессированных, составленных «Мемориалом»‎*, есть те, кто сотрудничал с нацистами. Рачинский назвал это «ложным доносом»‎ в интервью DW*, организация отвергала все обвинения.

*DW и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎, «Мемориал»‎ ликвидирован по решению суда.