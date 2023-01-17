Приговор историку Юрию Дмитриеву оставлен без изменения

«Мемориал»‎* сообщил, что Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор историку Юрию Дмитриеву. Суд посчитал справедливым срок в 15 лет колонии с поражением в правах на 1,5 года. Обжаловать приговор осталось только в Верховном суде.

Дмитриев участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-18 в Мордовии. Адвокат рассказал, что состояние здоровья историка удовлетворительное, но он готовится к плановому медицинскому обследованию.

Все обвинения против Дмитриева «Мемориал»‎* считает сфабрикованными, а историка — политзаключенным. Преследование началось из-за его работы по сохранению памяти о репрессиях.





*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, общество ликвидировано по решению суда.