Президент Сербии Александр Вучич потребовал прекратить вербовку сербов в ЧВК «Вагнер»‎

Президент Сербии Алесандр Вучич заявил, что Россия должна прекратить усилия по вербовке сербов для участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер»‎. Вучич раскритиковал российские сайты и группы в соцсетях за публикацию рекламных объявлений на сербском языке, в которых группа «Вагнер»‎ призывает добровольцев вступать в свои ряды, пишет Reuters.

Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях вместе с пророссийскими силами в Украине в 2014 и 2015 годах. По оценкам наблюдателей, с 2014 года в «добровольцы»‎ записались десятки граждан. Законы Сербии запрещают участие граждан в конфликтах за границей, несколько человек осудили за это.

«Это приведет к юридическим последствиям, как только они смогут нести ответственность перед государственными органами», — предостерег сербов от вступления в российскую ЧВК министр обороны страны Милош Вучевич.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Дерек Шолле высказал опасения Вашингтона о том, что «Вагнер»‎ становится активнее в Европе, в том числе в Сербии. О том, что в стране присутствует военизированная группа, связанная с российской ЧВК, говорили и во время обострения конфликта с Косово.

Сегодня пророссийский «глава»‎ Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе к «боевому слаживанию»‎ приступили сербские добровольцы. Набор в отряд еще идет, добавил он. Подтверждал присутствие в ЧВК иностранцев, в том числе из США, Норвегии, Финляндии, Чехии и Сербии, создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин.

Фото: kremlin.ru.