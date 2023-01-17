Корпоративные решения в крупных компаниях будут принимать без акционеров из «недружественных стран»‎

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном режиме принятия решений крупными компаниями. Они смогут действовать без участия совладельцев из «недружественных стран»‎. Указ временный, до 31 декабря 2023 года, и касается около 15 предприятий.

Не учитывать мнение иностранных инвесторов смогут организации, в которых есть попавшие под санкции российские акционеры, иностранные граждане имеют до 50% доли в уставном капитале, а объем выручки должен быть больше 100 млрд рублей за 2022 год.

Голоса «недружественных»‎ инвесторов перестанут учитывать при принятии управленческих решений, определении кворума для голосований и в прочих процессах.

Такие нововведения предложил на прошлой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей. Компаний, которые подходят под указ, около 15. Они работают в сфере машиностроения, энергетики и торговли. С началом «спецоперации»‎ многие иностранные акционеры отстранились от ведения бизнеса в России. Это осложняло принятие решений в крупных компаниях, объясняли в РСПП.