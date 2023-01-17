Пророссийский «глава»‎ Запорожской области рассказал о подготовке добровольцев из Сербии

Пророссийский «глава» Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что к «боевому слаживанию» в регионе приступили сербские добровольцы. Их отправят служить в батальон им. Павла Судоплатова. На прошлой неделе советник Госдепартамента США Дерек Шолле высказывал президенту Сербии Александру Вучичу опасения об активности ЧВК «Вагнер» в стране.
Балицкий указал, что тренировочный процесс проходит в условиях, приближенных к боевым. Помимо тренировок, они выполняют задачи по обеспечению безопасности Мелитополя и других населенных пунктов области. Набор в «добровольцы» продолжается.
На прошлой неделе Дерек Шолле говорил, что США наблюдают активность ЧВК «Вагнер» в Европе и других странах, и Вашингтон планирует им помешать. Подтверждал работу вербовщиков в Европе и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.