Казахстан ужесточил правила пребывания в стране

«Медиазона»‎* обратила внимание на изменение правил пребывания в Казахстане. Согласно подписанному премьер-министром Алиханом Смаиловым документу, россияне могут находиться в Казахстане до 90 дней в течение полугода. В Казахстан по разным оценкам уехало до 1,6 млн человек.

Новые правила начнут действовать с 27 января и будут распространяться на всех граждан ЕАЭС. «Визаран»‎, когда можно было пересечь любую границу и обновить срок пребывания в стране, перестанет действовать для россиян.

По оценкам погрануправления ФСБ, в Казахстан в третьем квартале 2022 года уехали 1,3 млн граждан России. МВД Казахстана в сентябре сообщало, что в страну въехало более 1,6 млн граждан России.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.