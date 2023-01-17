В Днепре закончили разбор завалов: погибли 45 человек

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В разрушенном российской ракетой доме в Днепре погибли 45 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Среди погибших шестеро детей.



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В Днепре закончили разбор завалов на месте разрушенного российским ударом дома. По сведениям ГСЧС Украины, на 13:00 по местному времени известно о 44 погибших, из них пятеро детей.

Из-под завалов удалось спасти 39 человек, из них шестеро детей. С различными ранениями в больницах 76 человек, среди которых 16 детей.

Удар по Днепру российские войска нанесли 14 января. Ракета Х-22 попала в жилой дом и полностью разрушила подъезд. В Украине и ЕС назвали атаку военным преступлением. Генпрокуратура Украины сообщила о том, что запустили снаряд военные 52-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.