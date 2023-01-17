В администрации президента подтвердили, что указ о «частичной мобилизации»‎ продолжает действовать

Депутаты псковского областного собрания получили от администрации президента подтверждение того, что указ о «частичной мобилизации»‎ продолжает действовать. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова призвал не верить слухам о новой волне мобилизации. Не добавили доверия его словам депутаты от «Новых людей»‎, которые внесли в Госдуму указ об отсрочках для предпринимателей.

Депутат Артур Гайдук от псковского отделения «Яблока»‎ в ноябре направил запрос в АП о том, что нужно издать отменяющий мобилизацию указ. По его мнению, его отсутствие добавляет тревоги и неопределенности в российском обществе. В полученном ответе на этот запрос управление президента по работе с обращениями граждан сообщило, что «действие Указа об объявлении частичной мобилизации продолжается».

«28.10.2022 завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты продолжают укомплектовать воинские части за счёт граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту»‎, — добавили в АП.

Подобные запросы направляли также депутаты из Москвы, Карелии, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. В Карелии Эмилии Слабуновой ответили, что указа не будет, потому что для него отсутствуют «правовые основания».

Дмитрий Песков на ежедневном брифинге снова повторил, что нужно «ориентироваться на заявления, которые делал на этот счет Путин»‎. А тема новой волны мобилизации муссируется из-за рубежа, передает его комментарий ТАСС.