В Москве проходит прощание с Инной Чуриковой

В Москве в Храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Еще до начала отпевания в храм уже пришли несколько сотен человек, пишет «Коммерсант»‎.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. С 1975 года она работала в театре «Ленком»‎: здесь осенью отменили спектакли с ее участием из-за плохого самочувствия актрисы. Но на весну в театре уже планировали постановки с ее участием.

Инна Чурикова была известна не только театральными ролями, но и образами в кино. Она снялась в более чем 40 кинолентах.

Фото: ТАСС.