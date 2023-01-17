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В Москве проходит прощание с Инной Чуриковой

17.01.2023

Актриса умерла 14 января в возрасте 79 лет

В Москве в Храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Еще до начала отпевания в храм уже пришли несколько сотен человек, пишет «Коммерсант»‎. 

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. С 1975 года она работала в театре «Ленком»‎: здесь осенью отменили спектакли с ее участием из-за плохого самочувствия актрисы. Но на весну в театре уже планировали постановки с ее участием. 

Инна Чурикова была известна не только театральными ролями, но и образами в кино. Она снялась в более чем 40 кинолентах. 


Фото: ТАСС. 

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