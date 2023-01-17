Глава СВР Нарышкин допустил новую встречу с главой ЦРУ

ТАСС сообщил, что глава СВР Сергей Нарышкин не исключил новой встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Он также прокомментировал ситуацию в Украине.

Сергей Нарышкин и Уильям Бернс встречались 14 ноября в Анкаре, в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Сегодня глава российской СВР сказал, что новая встреча возможна, а сроки могут определить по договоренности.

Нарышкин также рассказал, что встреча в Анкаре была содержательной. В прошлом году сообщалось, что стороны обсуждали в том числе ядерные риски, а инициатива встречи исходила от США. После встречи в Анкаре Бернс приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским: российские войска нанесли массированный удар по Украине.

По словам Нарышкина, ситуацию в Украине не позволяют «сдвинуть с мертвой точки»‎ «заокеанские хозяева киевского режима»‎. Он добавил, что ситуацию в Украине он обсуждает с главами европейских спецслужб по телефону. Также выстроена работа между спецслужбами России и Ирана, большой объем обмена данными идет также между Россией и Китаем, сотрудничество он назвал беспрецедентным.

По его мнению, России удалось купировать создание «грязной бомбы»‎ Киевом. Возвращение Крыма Украине он назвал невозможным.