Reuters: самого разыскиваемого босса итальянской мафии выдали проблемы со здоровьем

Reuters сообщил, что арестовать босса сицилийской мафии 60-летнего Маттео Денаро, которого разыскивали 30 лет, удалось из-за проблем со здоровьем. Полиция задержала его возле частной клиники в Палермо, где он наблюдался после операции по поводу рака.

Источники агентства в суде рассказали, что операцию ему провели в прошлом году. Когда полиция узнала о его болезни, правоохранители отследили мужчин с тем же возрастом через базу национальной системы здравоохранения.

В полиции также добавили, что за последние годы арестовали более сотни возможных сообщников Денаро. Также арестована его сестра и члены семьи: у них конфисковали активы на сумму около 150 млн евро.

При этом полиция и судьи не знали, как выглядит Денаро — у них были только фотографии десятилетней давности. Всю жизнь он скрывался в разных частях Италии. Но в последнее время был в родной провинции Трапани, на западе Сицилии, и в Палермо.

Полиция также ведет расследование о том, кто из чиновников и как помогал ему столько времени скрываться.

Денаро заочно осужден за убийства, в том числе подростка, тело которого он растворил в кислоте. Скорее всего он проведет остаток жизни за решеткой.