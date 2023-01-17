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#Новости

Алексей Навальный* вернулся в Россию два года назад

17.01.2023

Все это время он в заключении

В канале Алексея Навального* появился новый пост. Политик вернулся из Германии после лечения из-за отравления ровно два года назад. Сейчас он в 10-й раз находится в ШИЗО. 

«Ровно два года назад я вернулся в Россию. И ровно два года я провёл в тюрьме. И, когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаёшь себе вопрос: сколько ещё этих юбилейных постов предстоит написать? 

Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось. Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде — пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях — важно. 

Как и два года назад, я говорю: Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью — нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлёвских воров. 

Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию.

Россия будет счастливой!»‎ — написал политик. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.



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