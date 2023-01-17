Киев посетила заместитель госсекретаря США Венди Шерман

Госдепартамент США сообщил о поездке в Киев заместителя госсекретаря США Венди Шерман. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стороны обсудили «ключевые вызовы, связанные с российской агрессией»‎.

В Госдепе уточнили, что вместе с Шерман в Киеве были замсоветника по нацбезопасности Джон Файнер, замминистра обороны Колин Каль.

Помимо встречи с премьер-министром Шмыгалем и другими украинскими чиновниками должен состояться разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит должен подтвердить «твердую и непоколебимую приверженность США защите Украины от неспровоцированной агрессии России»‎.

На встрече со Шмыгалем обсуждалась американская и международная помощь Киеву и то, как это помогло стабилизировать экономику страны. На повестке были и дипломатические усилия по возможному укреплению безопасности Украины, восстановление энергетики страны. Представители Госдепа услышали актуальную информацию о том, что происходит на фронте.

Денис Шмыгаль по итогам визита ответил, что обсуждались ключевые вопросы, «связанные с российской агрессией»‎.

«Наше внимание сосредоточено на помощи людям, рекуперации энергии и финансовой помощи. Мы благодарны нашим американским партнерам за их постоянную поддержку»‎, — написал Шмыгаль.