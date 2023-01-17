«Коммерсант»‎: региональным чиновникам негласно запрещают отдыхать за границей

«Коммерсант» выяснил что в регионах начали запрещать чиновникам отдыхать за границей. Официально запретить выезжать из России им не могут — недостаточно полномочий, поэтому пока это «настоятельная рекомендация». В начале года прогремело несколько громких скандалов с отдыхающими не в России депутатами.
Запреты «рекомендовали» в Вологодской области, аргументировав это «сложным для страны временем». Губернатор региона Олег Кувшинников, комментируя поездку депутата регионального заксобрания Дениса Долженко в Дубай добавил, что недопустимо также выкладывать провокационные фотографии с люксовых курортов в соцсетях.
Против заграничных поездок для чиновников высказался и глава Ульяновской области Алексей Русских. Он подписал распоряжение об «особенностях выезда за пределы РФ на период СВО». Всем чиновникам, согласно документу, рекомендуют воздержаться от выездов за рубеж на время «спецоперации».
Подобные «рекомендации» есть также в Тамбовской, Брянской, Свердловской, Новгородской областей, Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии.
С Долженко, как писала SOTA, в Дубае встречалась на новогодних каникулах дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения. Она там отдыхала с мужем.
Высказывался против зарубежного отдыха и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: после появившегося в сети видео с курским депутатом Максимом Васильевым из Мексики, он пригрозил ему «кувалдой Вагнера». Турчак также пригрозил Васильеву и Долженко, что их исключат из партии. Но Васильев отказался сложить полномочия, а Долженко оказался беспартийным.