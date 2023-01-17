«Коммерсант»‎: региональным чиновникам негласно запрещают отдыхать за границей

«Коммерсант»‎ выяснил что в регионах начали запрещать чиновникам отдыхать за границей. Официально запретить выезжать из России им не могут — недостаточно полномочий, поэтому пока это «настоятельная рекомендация»‎. В начале года прогремело несколько громких скандалов с отдыхающими не в России депутатами.

Запреты «рекомендовали»‎ в Вологодской области, аргументировав это «сложным для страны временем»‎. Губернатор региона Олег Кувшинников, комментируя поездку депутата регионального заксобрания Дениса Долженко в Дубай добавил, что недопустимо также выкладывать провокационные фотографии с люксовых курортов в соцсетях.

Против заграничных поездок для чиновников высказался и глава Ульяновской области Алексей Русских. Он подписал распоряжение об «особенностях выезда за пределы РФ на период СВО»‎. Всем чиновникам, согласно документу, рекомендуют воздержаться от выездов за рубеж на время «спецоперации»‎.

Подобные «рекомендации»‎ есть также в Тамбовской, Брянской, Свердловской, Новгородской областей, Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии.

С Долженко, как писала SOTA, в Дубае встречалась на новогодних каникулах дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения. Она там отдыхала с мужем.

Высказывался против зарубежного отдыха и секретарь генсовета «Единой России»‎ Андрей Турчак: после появившегося в сети видео с курским депутатом Максимом Васильевым из Мексики, он пригрозил ему «кувалдой Вагнера»‎. Турчак также пригрозил Васильеву и Долженко, что их исключат из партии. Но Васильев отказался сложить полномочия, а Долженко оказался беспартийным.