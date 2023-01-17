В Москве принесли цветы в память о жертвах удара по дому в Днепре

В Москве к памятнику поэтессе Лесе Украинке принесли цветы и игрушки в память о жертвах удара по девятиэтажном доме в Днепре, сообщил «Холод«.

После удара 14 января российскими войсками по многоэтажке погибли минимум 40 человек, из них трое детей. Судьбы десятков жителей остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В Украине и ЕС назвали это военным преступлением. Генпрокуратура Украины выяснила, что ракету направили военные 52-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.

Фото: «Холод».