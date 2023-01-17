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#Новости

В Москве принесли цветы в память о жертвах удара по дому в Днепре

17.01.2023

Цветы и игрушки положили к памятнику поэтессы Леси Украинки

В Москве к памятнику поэтессе Лесе Украинке принесли цветы и игрушки в память о жертвах удара по девятиэтажном доме в Днепре, сообщил «Холод«. 

После удара 14 января российскими войсками по многоэтажке погибли минимум 40 человек,  из них трое детей. Судьбы десятков жителей остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы. 

В Украине и ЕС назвали это военным преступлением. Генпрокуратура Украины выяснила, что ракету направили военные 52-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.  



Фото: «Холод».



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