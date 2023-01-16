В Ижевске собирают подписи против производства дронов в спальном районе города

В Ижевске местные власти решили переоборудовать ТЦ «Италмас»‎ под площадку для сборки военных дронов. Вокруг центра — многоэтажки, и местные жители опасаются, что этот район станет мишенью.

По информации «7*7»‎, владелец ТЦ — главный конструктор дочернего предприятия концерна «Калашников» Zala Aero Александр Захаров. Он предложил переоборудовать ТЦ, которые раньше продавали иностранные товары, под базы для сборки дронов в августе. Арендаторы центра получили уведомление, что в конце января закончатся сроки аренды.

Рядом с возможной будущей базой дронов находятся многоэтажки. Жители боятся, что это сделает объект возможной целью для украинских войск.