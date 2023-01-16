В Кремле отрицают удары по гражданским объектам в Украине

Российская ракета 14 января попала в девятиэтажный дом в Днепре, полностью разрушен подъезд. Погибли 40 человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре, пишет РБК.

Песков добавил, что подъезд обрушился в результате работы ПВО Украины.

«Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты противовоздушной обороны», — сказал Песков.

О том, что ракету могла сбить ПВО, говорил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако после он опроверг свои слова, поскольку у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты Х-22, которой и был нанесен удар. Генпрокуратура Украины выяснила, что выпустили ракету военнослужащие 52-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.