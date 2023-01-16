Песков: конфликта ЧВК и Минобороны нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что между ЧВК «Вагнер» и Минобороны нет никакого конфликта. Сообщение об этом он назвал «продукцией информационных манипуляций», передает «Коммерсант».
Песков подчеркнул, что наемники ЧВК и военные делают «общее дело». По его словам, те и другие — герои, которые навсегда останутся в нашей памяти.
«Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это главным образом продукция информационных манипуляций… все делают общее дело, все воюют за родину, и так к этому и надо относиться», — сказал Дмитрий Песков.
О конфликте ЧВК и Минобороны сообщения поступали и раньше, но 11 января Евгений Пригожин объявил о взятии Соледара. Минобороны информацию не подтвердило. Через два дня о Соледаре рассказали и в министерстве, но сперва без упоминания участия в боях ЧВК: Пригожин же, напротив, утверждал, то только силами «вагнеровцев» взят город. Через некоторое время Минобороны выпустило дополнение о том, что «добровольцы» ЧВК также участвовали в боях.