В учебных центрах для мобилизованных организуют гауптвахты

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в учебных центрах для мобилизованных восстановят «гауптвахты». Он обсуждал это с руководством учебной части в Елани еще в ноябре.
По мнению Иванова, «на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко». «Таких надо показательно посадить под замок», — уверен депутат.
Иванов отправлял запрос в Минобороны, и его уверили, что даны соответствующие распоряжения о штрафных «гауптвахтах»: помещения для этого оборудуют в воинских частях.При этом мобилизация в России якобы закончилась, но соответствующий указ Владимир Путин подписывать не стал, потому что в нем якобы нет необходимости.