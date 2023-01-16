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#Новости

В учебных центрах для мобилизованных организуют гауптвахты

16.01.2023

Минобороны оборудует в воинских частях соответствующие помещения

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в учебных центрах для мобилизованных восстановят «гауптвахты»‎. Он обсуждал это с руководством учебной части в Елани еще в ноябре. 

По мнению Иванова, «на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко»‎. «Таких надо показательно посадить под замок»‎, — уверен депутат. 

Иванов отправлял запрос в Минобороны, и его уверили, что даны соответствующие распоряжения о штрафных «гауптвахтах»‎: помещения для этого оборудуют в воинских частях. 

При этом мобилизация в России якобы закончилась, но соответствующий указ Владимир Путин подписывать не стал, потому что в нем якобы нет необходимости. 

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