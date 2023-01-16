Экс-координаторов штабов Навального* в Архангельске приговорили к году ограничения свободы

В Архангельске рассмотрели дело против экс-координаторов Штаба Навального* Егора Бутакова и Елизаветы Бычковой. Их признали виновными в участии в работе НКО, «посягающей на права граждан»‎ (ч.3 ст.239 УК РФ). Суд назначил им год ограничения свободы — столько и просил гособвинитель, пишет SOTA.

Дело рассматривал Ломоносовский районный суд Архангельска. После возбуждения уголовного дела Егор Бутаков начал сотрудничать со следствием и писал доносы на бывших соратников. По информации SOTA, он выступал на стороне обвинения в деле экс-фотографа Штаба* Руслана Ахметшина.

Следователь предлагал учесть сотрудничество со следствием и показания на других участников Штабов* как смягчающее обстоятельство. Однако действие по мотивам «ненависти или вражды»‎ следователь счел отягчающим обстоятельством.

На протяжении года Бутаков и Бычкова должны будут два раза в месяц являться в надзорный орган. За пределы города им запрещено выезжать, как и менять место жительства.

Экс-глава Штаба Навального* в Архангельске Андрей Боровиков находится в колонии. Суд назначил ему два года и три месяца за «распространение порнографии» за репост клипа Rammstein.

Фото: SOTA.

*Штабы Навального признаны «экстремистскими»‎, их деятельность в России запрещена.