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#Новости

Экс-координаторов штабов Навального* в Архангельске приговорили к году ограничения свободы

16.01.2023

Их признали виновными в «участии в работе НКО, посягающей на права граждан»‎

В Архангельске рассмотрели дело против экс-координаторов Штаба Навального* Егора Бутакова и Елизаветы Бычковой. Их признали виновными в участии в работе НКО, «посягающей на права граждан»‎ (ч.3 ст.239 УК РФ). Суд назначил им год ограничения свободы — столько и просил гособвинитель, пишет SOTA

Дело рассматривал Ломоносовский районный суд Архангельска. После возбуждения уголовного дела Егор Бутаков начал сотрудничать со следствием и писал доносы на бывших соратников. По информации SOTA, он выступал на стороне обвинения в деле экс-фотографа Штаба* Руслана Ахметшина.

Следователь предлагал учесть сотрудничество со следствием и показания на других участников Штабов* как смягчающее обстоятельство. Однако действие по мотивам «ненависти или вражды»‎ следователь счел отягчающим обстоятельством. 

На протяжении года Бутаков и Бычкова должны будут два раза в месяц являться в надзорный орган. За пределы города им запрещено выезжать, как и менять место жительства. 

Экс-глава Штаба Навального* в Архангельске Андрей Боровиков находится в колонии. Суд назначил ему два года и три месяца за «распространение порнографии» за репост клипа Rammstein. 


Фото: SOTA. 

*Штабы Навального признаны «экстремистскими»‎, их деятельность в России запрещена.



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