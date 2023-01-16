Адвокаты о Навальном*: «Мы не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав нашего коллеги»‎

Адвокат Виктор Дроздов опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину в поддержку Алексея Навального*. Защитники требуют прекратить пыточные условия для политика. Под письмом подписались около 40 адвокатов, в комментариях продолжают добавлять подписи. «Или мы вместе. Или мы живём в разных странах»‎, — начал свой пост Дроздов.

В открытом письме указано, что прямая обязанность адвокатов — отстаивать права и законные интересы граждан.

«Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России — Навального Алексея Анатольевича»‎, — пишут адвокаты.

В письме указано, что условия в ИК-6 не только причиняют вред его здоровью, но и представляют угрозу его жизни. Они напоминают, что нельзя ограничивать гарантируемое Конституцией право каждого на жизнь и здоровье. Постоянное помещение в ШИЗО, уже в 10-й раз с 31 декабря, юристы назвали откровенной пыткой, которая причиняет тяжкий вред здоровью политика и создает прямую угрозу его жизни.

«Поводы для водворения в ШИЗО являются не просто надуманными, а откровенно демонстративными, направленными не на исправление заключенного, а издевательства над ним. Внешний вид Алексея Навального* свидетельствует о содержании его в нечеловеческих условиях, поскольку известен его анамнез после перенесенного отравления боевыми отравляющими веществами, что ничего кроме беспокойства за его жизнь и здоровье вызывать не может, — отмечают юристы. — С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира»‎.

Адвокаты обратились к Путину, поскольку вся полнота власти сосредоточена в его руках. Они требуют прекратить пытки Навального, перестать отправлять его в ШИЗО, допустить к политику гражданских врачей.

Ранее в поддержку Навального высказались российские врачи. Подпись под открытым письмом с требованием оказать политику медпомощь подписали около 600 медиков.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.