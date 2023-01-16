В районе Севастополя сбили десять беспилотников

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Развожаев уточнил, что были сбиты 10 беспилотников. Ни в акватории Черного моря, ни в городе взрывов нет.

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что над Черным морем ПВО сбила семь беспилотников. По его словам, в городе все спокойно, взрывов нет.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем»‎, — пишет в Telegram Развозжаев.

Однако он добавил, что все оперативные службы наготове.

Власти Украины не раз говорили, что готовы вернуть всю территорию страны вплоть до Крыма. На полуострове было несколько украинских атак на военные объекты, взрыв на Крымском мосту в октябре.