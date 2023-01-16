Замглавы МИД России рассказал о попытках поджогов посольств и «невыполнимых»‎ визовых требованиях для россиян

Замглавы МИД России Евгений Иванов дал большое интервью ТАСС. В нем он рассказал о попытках поджога зданий посольств России за рубежом и о работе по упрощению визового режима. По его мнению, страны предъявляют россиянам «невыполнимые»‎ требования, в то время как получить российскую визу можно даже за один день. Он также рассказал, с какими странами Россия готовится заключить соглашение о безвизовом режиме.

Иванов отметил «русофобскую истерию»‎, на фоне которой иностранные государства не обеспечивают безопасность российских диппредставительств и консульских учреждений. По его словам, они допускают не только провокации, но и насильственные действия в отношении российских дипломатов. По некоторым фактам возбуждены уголовные дела российским СК. Также дипломаты постоянно сталкиваются с анонимными угрозами, получают посылки с неизвестным содержимым.

«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывали бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивали оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинение намеренного ущерба автомобилям»‎, — рассказал Иванов.

Он пожаловался также, что российских дипломатов не приглашают на мероприятия для иностранного дипкорпуса, «недружественные»‎ страны блокируют счета диппредставительств, власти стран требуют от страховых компаний отказываться обслуживать россиян.

Иванов напомнил, что россияне могут въезжать без виз в 60 государств. Сейчас ведется работа по подготовке безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Такие соглашения МИД прорабатывает также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией. Возможно продление безвизового срока пребывания с САР Гонконга.

По поводу выдачи виз россиянам он сказал, что западные страны ужесточают условия для въезда граждан страны вплоть до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Россия при этом всячески упрощает выдачу виз: некоторые можно получить всего за один день.

«Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций»‎, — сказал Иванов.