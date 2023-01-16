Казначейство США: российские олигархи знали о дате начала боев в Украине

ВВС со ссылкой на Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen пишет, что российские олигархи знали о дате начала боев в Украине. Согласно промежуточному результату расследования перед 24 февраля 2022 года они начали переписывать на родственников свои активы, чтобы уберечь их от санкций.

В FinCen указывают, что опубликованный отчет — только промежуточный. Но уже сейчас информацию о том, что они знали о дате начала «спецоперации», удалось‎ подтвердить. Данные в Агентстве взяли из отчетов разных структур о подозрительных операциях с миллиардами долларов на счетах и в фондах россиян в США и на Кипре.

The Guardian в начале января сообщали, что Роман Абрамович переписал свои активы на 4 млрд долларов на детей и родственников за три недели до начала боев в Украине. Владельцами некоторых из них стали его несовершеннолетние дети.