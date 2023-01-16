«Кум Путина»‎ Виктор Медведчук написал статью для «Известий»‎

«Кум Путина»‎, лидер запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь»‎ Виктор Медведчук написал статью для российских «Известий»‎. В ней он говорит о роли США и Европы в конфликте. Во всем виноват Запад, уверяет он, как и российская пропаганда.

Виктора Медведчука осенью обменяли на украинских военнопленных. Украинские власти обвинили его в госизмене. Семья Медведчука обосновалась в Москве, писала «Медуза»‎*, но где находится он сам — достоверных данных нет.

В своей статье Медведчук сомневается, что США не участвуют в конфликте, из-за многомиллиардной помощи Украине. Он также вспомнил о словах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали Киеву передышку и возможность нарастить силы. Все это, по его словам, указывает на то, что мир никто устанавливать не собирался.

Медведчук утверждает, что из-за проигрыша СССР в холодной войне США и НАТО якобы считают бывшую территорию СССР «законной добычей»‎. С окончанием холодной войны и начался украинский конфликт, а Украина стала территорией влияния НАТО и США.

Он долго рассуждает о том, что Запад хотел поглотить Восток, в то время как Россия хотела равноправного сотрудничества. Привязывать к себе бывшие советские республики Москва не хотела. Запад же постоянно хотел ослабить Россию, поскольку там действует «колониальное мышление»‎, и колонии не должны обгонять метрополию.

Экономику и независимость Украины, по его мнению, вытянул на международный уровень именно юго-восток, где сейчас идут ожесточенные бои. Россия же сама подтолкнула Украину к обретению независимости. Но из-за выдавливания России в Украине началась антироссийская риторика, добавил Медведчук, которая принесла Украине ничего, кроме «горя и нищеты»‎.

В конце он рассуждает что украинцев постоянно обманывали, обещая мир. Но и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский стали олицетворением войны. Он предлагает украинцам начать строить свой демократический диалог, без поддержки «западных кураторов»‎.

*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.