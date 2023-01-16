В Кировской области школьники десятилетиями учатся в верхней одежде зимой

Журналист Андрей Захаров* опубликовал обращение родителей школьников из Демьяновской средней школы Кировской области. Они говорят, что дети десятки лет учатся в верхней одежде: зимой температура в классах держится от +2 до +10 градусов.

Родители обратились к властям с просьбой помочь с капитальным ремонтом. Из-за морозов приходится переводить учеников на дистанционное обучение и сокращать уроки.

Также родители пожаловались на то, что нужен ремонт в туалетах, прогнил первый этаж, ремонт кровли не проводился никогда. Школе 64 года.

«И все это — на фоне свежей мемориальной доски (видна слева на стене) в честь погибшего на войне в Украине выпускника школы»‎, — дополнил Захаров*.

*Андрея Захарова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.