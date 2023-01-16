Республиканцы требуют журнал посещений дома Байдена из-за найденных в его доме секретных документов

Reuters сообщает о новых требованиях к Белому дому по поводу дела о найденных в доме и гараже президента США Джо Байдена секретных документах. Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер потребовал от Белого дома предоставить журнал посещений резиденции президента. В отношении Дональда Трампа и его дома в Мар-а-Лаго он говорит, что искать подобный журнал не собирается.

«Без списка лиц, которые посещали его резиденцию, американцы никогда не узнают, кто имел доступ к этим крайне секретным документам», — заявил республиканец Комер.

Юристы, которые пытались сравнить дело о найденных документах против Трампа и Байдена, говорят, что в них слишком много различий.

У Трампа бумаги нашли сотрудники ФБР при обыске. Экс-президенту США грозит федеральное уголовное расследование о том, как он обращался с документами. Комер говорил, что не будет искать журналы посещений резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Национальный архив пытался больше года восстановить все хранившиеся у Трампа документы. Он вернул 15 коробок с бумагами только в конце января 2022 года — его адвокаты говорили, что больше секретных данных у экс-президента нет, но это оказалось ложью. Позже в Мар-а-Лаго нашли еще 13000 файлов, около 100 из которых были секретными.

У Байдена документы нашли его же адвокаты и сообщили об этом. Несколько страниц позже были найдены и в гараже президента, а также в аналитическом центре Penn Biden Center. Белый дом указывал, что готов сотрудничать с правоохранительными органами. Республиканцы из Палаты представителей США инициировали расследование в Минюсте о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами.