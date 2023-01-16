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#Новости

Минобороны Беларуси сообщило о начале совместных с Россией учений

16.01.2023

От России участвуют воздушно-космические силы

Минобороны Беларуси сообщило о начале совместных с Россией летно-тактических учений. С российской стороны участвуют воздушно-космические силы. 

«Главная цель учений — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач»‎, — сообщили в белорусском Минобороны. 

Войска отработают ведение воздушной разведки, патрулирование, авиационную поддержку других групп войск, высадку десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Как пишет Reuters, на Западе и в Украине опасаются, что Россия сможет снова использовать территорию Беларуси для наступления на Киев. 

О том, что в Беларусь направили около 9 тыс. российских военных, сообщалось в прошлом году. Аналитики Института изучения войны считают, что несмотря на то, что российские войска использовали территорию Беларуси, а президент страны Александр Лукашенко поддерживает Владимира Путина, маловероятно, что белорусские военные вступят в бои в Украине на российской стороне. 


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